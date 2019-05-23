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Хомич Николай Кузьмич

Место рождения

Камень- Каширский

Дата рождения

23.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ПЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1973

Отец: Хомич Кузьма Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомич Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомич Алина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомич Светлана

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Хомич Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Хомич Настя Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Хомич Юлия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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