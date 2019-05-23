Хомич Николай Кузьмич
Место рожденияКамень- Каширский
Дата рождения23.05.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1973
Отец: Хомич Кузьма Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомич Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомич Алина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомич Светлана
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Хомич Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Хомич Настя Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Хомич Юлия Николаевна
Мать ребёнка: не указана