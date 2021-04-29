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Коновалов Константин Петрович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.10.1912 ст.

Дата смерти

11.03.1984

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1912 ст.

Отец: Коновалов Пётр Осипович

Мать: Коновалова (Андронова) Александра Петровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Около ?.10.1931
Сапун, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.07.1936

Жена: Коновалова (Манаенко) Антонида Тимофеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1944

Сын: Коновалов Борис Константинович

Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1946

Сын: Коновалов Виктор Константинович

Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1949

Сын: Коновалов Георгий Константинович

Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1950

Дочь: Степанова (Коновалова) Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1952

Сын: Коновалов Валерий Константинович

Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.04.1952

Жена: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1955

Сын: Коновалов Пётр Константинович

Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1960

Сын: Коновалов Павел Константинович

Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
11.03.1984
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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