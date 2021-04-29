Коновалов Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения16.10.1912 ст.
Дата смерти11.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1912 ст.
Место жительства
Около ?.10.1931
Сапун, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.07.1936
Рождение ребёнка
11.04.1944
Сын: Коновалов Борис Константинович
Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1946
Сын: Коновалов Виктор Константинович
Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1949
Сын: Коновалов Георгий Константинович
Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1950
Дочь: Степанова (Коновалова) Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1952
Сын: Коновалов Валерий Константинович
Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна
Бракосочетание
01.04.1952
Рождение ребёнка
07.06.1955
Сын: Коновалов Пётр Константинович
Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1960
Сын: Коновалов Павел Константинович
Мать ребёнка: Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна
Смерть
11.03.1984