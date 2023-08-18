Эргашева (Турьева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эргашева (Турьева) Клавдия

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Место рождения

Родилась в республике Коми,Корткеросский район,село Пезмог

Дата рождения

24.05.1922

Дата смерти

15.03.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
24.05.1922

Отец: Турьев Михаил

Мать: Турьева Мария

но праздновала 31 мая (по свидетельству - 24.05) Родилась в республике Коми,Корткеросский район,село Пезмог
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эргашев Джурабай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турьев Тулабек

Отец ребёнка: Эргашев Джурабай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эргашев Джурабай

Рождение ребёнка
01.02.1957

Сын: Эргашов Алик

Отец ребёнка: Эргашев Джурабай

Смерть
15.03.1986

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