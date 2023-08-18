Эргашева (Турьева) Клавдия
Место рожденияРодилась в республике Коми,Корткеросский район,село Пезмог
Дата рождения24.05.1922
Дата смерти15.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1922
Отец: Турьев Михаил
Мать: Турьева Мария
но праздновала 31 мая (по свидетельству - 24.05) Родилась в республике Коми,Корткеросский район,село Пезмог
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эргашев Джурабай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турьев Тулабек
Отец ребёнка: Эргашев Джурабай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эргашев Джурабай
Рождение ребёнка
01.02.1957
Сын: Эргашов Алик
Отец ребёнка: Эргашев Джурабай
Смерть
15.03.1986