Устюгова (Макарова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгова (Макарова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1910

Муж: Устюгов Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
10.07.1913

Сын: Устюгов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
28.04.1915

Сын: Устюгов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
02.01.1918

Дочь: Устюгова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович

Смерть
Неизвестно
Похороны
1979
Тазларово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
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