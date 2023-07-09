Устюгова (Макарова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1910
Рождение ребёнка
10.07.1913
Сын: Устюгов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович
Рождение ребёнка
28.04.1915
Сын: Устюгов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович
Рождение ребёнка
02.01.1918
Дочь: Устюгова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Устюгов Михаил Давыдович
Смерть
Неизвестно
Похороны
1979
Тазларово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан