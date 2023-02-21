Осипова Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Осипов Гаврила Михеев

Отец ребёнка: Осипов Михей Варфоломеевич

Каштак
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Елена Михеева

Отец ребёнка: Осипов Михей Варфоломеевич

Каштак
Рождение ребёнка
1834

Сын: Осипов Прокопий Михеев

Отец ребёнка: Осипов Михей Варфоломеевич

Каштак
Рождение ребёнка
1840

Сын: Осипов Василий Михеев

Отец ребёнка: Осипов Михей Варфоломеевич

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Михей Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно
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