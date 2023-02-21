Осипова Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Осипов Михей Варфоломеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елена Михеева
Отец ребёнка: Осипов Михей Варфоломеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Осипов Михей Варфоломеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Осипов Михей Варфоломеевич
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно