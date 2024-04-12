Дедов Филипп Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Дедов Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Дедова Феодосия Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Александра Филиппова
Мать ребёнка: Дедова Феодосия Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Феодосия Игнатова
Смерть
Неизвестно