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Дедов Филипп Григорьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Дедов Григорий Гаврилов

Мать: Дедова Степанида Аксенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Дедова Феодосия Игнатова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Александра Филиппова

Мать ребёнка: Дедова Феодосия Игнатова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Феодосия Игнатова

Смерть
Неизвестно
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