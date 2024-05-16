Золотухина Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотухина Анна

Золотухина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
1964 г.р.
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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотухин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотухин Николай

Рождение ребёнка
25.11.1956

Сын: Золотухин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Золотухин Николай

Кирсановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1964

Сын: Золотухин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Золотухин Николай

Смерть
Неизвестно

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