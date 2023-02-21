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Мальцев Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мальцев Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Николай Максимович

Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Владимир Максимович

Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Агафья Яковлевна

Смерть
1939
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