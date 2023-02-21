Мальцев Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мальцев Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Николай Максимович
Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Владимир Максимович
Мать ребёнка: Мальцева Агафья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939