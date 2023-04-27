Вихарев Корнил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1763
Вихаревская, Нолинский уезд, Вятская губерния
выдана в замужество того ж монастыря Сунской вотчины в деревню Вихаревскую за черносошного крестьянина Корнила Вихарева
Смерть
Неизвестно