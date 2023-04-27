Вихарев Корнил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихарев Корнил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1763

Жена: Вихарева (Шутова) Матрона Семёнова

Вихаревская, Нолинский уезд, Вятская губерния
выдана в замужество того ж монастыря Сунской вотчины в деревню Вихаревскую за черносошного крестьянина Корнила Вихарева
Смерть
Неизвестно

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