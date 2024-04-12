Жильцов Семён
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жильцов Николай Семенович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно