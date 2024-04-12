Жильцов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцов Семён

Место рождения

Новая Деревня, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Деревня, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Иван Семенович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Леонид Семенович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Николай Семенович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Егор Семенович

Мать ребёнка: Мария

Новая Деревня, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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