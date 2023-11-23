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Розов Николай Иванов

Место рождения

Ярославская губерния, село Малахово

Дата рождения

1793

Дата смерти

Около 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Розов Иван Алексеев

Мать: Елизавета Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Феодосия Спиридонова

Работа или профессия
Неизвестно
священник в селе Гора Пятницкая Ярославского уезда. В 1828 году определен депутатом, а в 1847 году — благочинным.
Смерть
Около 1860

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