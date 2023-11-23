Розов Николай Иванов
Место рожденияЯрославская губерния, село Малахово
Дата рождения1793
Дата смертиОколо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Розов Иван Алексеев
Мать: Елизавета Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник в селе Гора Пятницкая Ярославского уезда. В 1828 году определен депутатом, а в 1847 году — благочинным.
Смерть
Около 1860