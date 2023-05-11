Богучарсков Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богучарскова Марина Викторовна
Мать ребёнка: Богучарскова Светалана Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1973
Дочь: Богучарскова Марина Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1978
Сын: Богучарсков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Богучарскова Светалана Ивановна