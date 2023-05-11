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Богучарсков Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богучарскова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Богучарскова Светалана Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1973

Дочь: Богучарскова Марина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1978

Сын: Богучарсков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Богучарскова Светалана Ивановна

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