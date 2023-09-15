Темников Перфилий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Темникова) Неизвестно Перфильевна
Мать ребёнка: Темникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Темникова) Клавдия Перфильевна
Мать ребёнка: Темникова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Темников Неизвестно Перфильевич
Мать ребёнка: Темникова Анна
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Темников Неизвестно Перфильевич
Мать ребёнка: Темникова Анна
Рождение ребёнка
21.06.1903
Дочь: Фалилеева (Темникова) Елизавета Перфильевна
Мать ребёнка: Темникова Анна
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Темников Петр Перфильевич
Мать ребёнка: Темникова Анна