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Темников Перфилий

Место рождения

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: ?

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Темникова) Неизвестно Перфильевна

Мать ребёнка: Темникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Темникова) Клавдия Перфильевна

Мать ребёнка: Темникова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Темников Неизвестно Перфильевич

Мать ребёнка: Темникова Анна

Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Темников Неизвестно Перфильевич

Мать ребёнка: Темникова Анна

Рождение ребёнка
21.06.1903

Дочь: Фалилеева (Темникова) Елизавета Перфильевна

Мать ребёнка: Темникова Анна

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Темников Петр Перфильевич

Мать ребёнка: Темникова Анна

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