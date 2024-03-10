Гнутова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.2016
Дочь: Гнутова Алёна Петровна
Отец ребёнка: Гнутов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
18.02.2019
Дочь: Гнутова Олеся Петровна
Отец ребёнка: Гнутов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
22.12.2020
Отец ребёнка: Гнутов Пётр Александрович