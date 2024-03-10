Гнутова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнутова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнутов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
05.10.2016

Дочь: Гнутова Алёна Петровна

Отец ребёнка: Гнутов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
18.02.2019

Дочь: Гнутова Олеся Петровна

Отец ребёнка: Гнутов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
22.12.2020

Сын: Гнутов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Гнутов Пётр Александрович

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