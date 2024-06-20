Хватов Иродион Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хватов Иродион

Место рождения

Мокрово, Владимирская губерния, Вязниковский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокрово, Владимирская губерния, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хватов Стефан Иродионов

Мать ребёнка: не указана

Мокрово, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова (Хватова) Александра Иродионова

Мать ребёнка: не указана

Мокрово, Владимирская губерния, Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно

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