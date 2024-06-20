Хватов Иродион
Место рожденияМокрово, Владимирская губерния, Вязниковский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Мокрово, Владимирская губерния, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Мокрово, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова (Хватова) Александра Иродионова
Мать ребёнка: не указана
Мокрово, Владимирская губерния, Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно