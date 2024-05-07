Мельникова Матрена Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Мельников Иов Николаев
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Мельников Иов Николаев
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Мельникова) Мария Йовова
Отец ребёнка: Мельников Иов Николаев
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Мельникова) Наталья Йовова
Отец ребёнка: Мельников Иов Николаев
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Мельникова) Неолина Йовова
Отец ребёнка: Мельников Иов Николаев
Смерть
Неизвестно