Мельникова Матрена Ильина Около 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова Матрена Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Мельников Павел Йовов

Отец ребёнка: Мельников Иов Николаев

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Мельников Еремей Йовов

Отец ребёнка: Мельников Иов Николаев

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Мельникова) Мария Йовова

Отец ребёнка: Мельников Иов Николаев

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Мельникова) Наталья Йовова

Отец ребёнка: Мельников Иов Николаев

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Мельникова) Неолина Йовова

Отец ребёнка: Мельников Иов Николаев

Смерть
Неизвестно

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