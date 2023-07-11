Головина Дарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Дарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Андрей

Место жительства
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
г. Шуя
Рождение ребёнка
2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Андрей

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