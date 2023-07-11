Головина Дарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Андрей
Место жительства
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
г. Шуя
Рождение ребёнка
2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Андрей