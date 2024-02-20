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Тышлек Мария

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Тышлек Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Тышлек Юрий Николаевич

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Бракосочетание
До 1833

Муж: Тышлек Юрий Николаевич

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Смерть
Неизвестно
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