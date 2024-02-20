Тышлек Мария
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Тышлек Иван Юрьевич
Отец ребёнка: Тышлек Юрий Николаевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Бракосочетание
До 1833
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Смерть
Неизвестно