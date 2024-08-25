Жудинов Илья Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жудинов Илья Сергеевич

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Место рождения

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

17.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жудинова (Бондарева) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жудинова (Бондарева) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жудинова (Бондарева) Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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