Жудинов Илья Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жудинова (Бондарева) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жудинова (Бондарева) Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно