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Оверчук Сергей

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

31.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
30.09.2011

Жена: Оверчук Кристина Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оверчук Кристина Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оверчук Кристина Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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