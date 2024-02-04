Салэх
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урал
Мать ребёнка: (Газизова) Захида Мухаммадьяровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузалия
Мать ребёнка: (Газизова) Захида Мухаммадьяровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Флера
Мать ребёнка: (Газизова) Захида Мухаммадьяровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюза
Мать ребёнка: (Газизова) Захида Мухаммадьяровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марат
Мать ребёнка: (Газизова) Захида Мухаммадьяровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно