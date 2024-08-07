Дребезгов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДребезгов Семён

Дребезгов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
д. Болотница Хмелевицкого р-на была Ветлужского уезда Костромской губернии до присоединения к соседней Нижегородской области в 1922 г. Метрические книги Макарьевской церкви с. Хмелевицы
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Дребезгов Андрей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Болотница, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
В РИ: д. Болотница Ново-Успенской волости Ветлужского уезда Нижегородской губернии В СССР: Горьковская область, Хмелевицкий район, Андриановский сельсовет, д. Болотница В РФ: д. Болотница Шахунского... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.