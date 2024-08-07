Дребезгов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
д. Болотница Хмелевицкого р-на была Ветлужского уезда Костромской губернии до присоединения к соседней Нижегородской области в 1922 г. Метрические книги Макарьевской церкви с. Хмелевицы
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Дребезгов Андрей Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Болотница, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
В РИ: д. Болотница Ново-Успенской волости Ветлужского уезда Нижегородской губернии В СССР: Горьковская область, Хмелевицкий район, Андриановский сельсовет, д. Болотница В РФ: д. Болотница Шахунского... Показать все
Смерть
Неизвестно