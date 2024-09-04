Соколов Владислав Федорович
Место рождениясело Красное, Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край
Дата рождения19.03.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1937
Отец: Соколов Федор Артемович
Мать: Соколова Антонина
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Образование
Между 1944 и 1951
Образовательное учреждение: Средняя семилетняя школа | Уровень образования: Школа
Образование
Между 1951 и 1954
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Образовательное учреждение: Ремонтное училище № 12 | Специальность: Электрик | Уровень образования: Училище
Работа или профессия
С 14.08.1954 по 11.09.1955
Должность: Электрик 4 разряда | Учреждение: Судоремонтный завод ММФ
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабкина (Бабкина) Нина Павловна
Работа или профессия
С 30.09.1969 по 1976
Должность: Начальник Данковского сетевого района | Учреждение: Данковские электросети
Образование
1971
Образовательное учреждение: Ивановский энергетический техникум | Специальность: Электрик | Уровень образования: Заочно
Рождение ребёнка
12.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабкина (Бабкина) Нина Павловна
Смерть
Неизвестно