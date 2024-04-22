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Мавра Федорова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Федор Федотов (Ич)

Мать: Анна Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Никифоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Смерть
До 1782
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