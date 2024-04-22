Мавра Федорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Федор Федотов (Ич)
Мать: Анна Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Смерть
До 1782