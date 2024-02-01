Бабаев Балас(ы) (Борис) Рамазанович (Романович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаев Балас(ы) (Борис) Рамазанович (Романович)

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Место рождения

село Хазры (Хазра), Кусарского (Гусарского) района Азербайджана.

Дата рождения

1913

Дата смерти

23.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Бабаев Рамазан

Мать: не указана

село Хазры (Хазра), Кусарского (Гусарского) района Азербайджана.
Бракосочетание
До 1939

Жена: Бабаева Анисия Ивановна

пос. Сабунчи, г. Баку
Рождение ребёнка
14.08.1948

Дочь: Булгина Людмила Баласановна (Борисовна)

Мать ребёнка: Бабаева Анисия Ивановна

г. Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
23.05.1957
г. Баку, Азербайджанская ССР
Похороны
1957
пос. Сабунчи, г. Баку
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