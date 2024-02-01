Бабаев Балас(ы) (Борис) Рамазанович (Романович)
Место рождениясело Хазры (Хазра), Кусарского (Гусарского) района Азербайджана.
Дата рождения1913
Дата смерти23.05.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Бабаев Рамазан
село Хазры (Хазра), Кусарского (Гусарского) района Азербайджана.
Бракосочетание
До 1939
Жена: Бабаева Анисия Ивановна
пос. Сабунчи, г. Баку
Рождение ребёнка
14.08.1948
Дочь: Булгина Людмила Баласановна (Борисовна)
Мать ребёнка: Бабаева Анисия Ивановна
г. Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
23.05.1957
г. Баку, Азербайджанская ССР
Похороны
1957
пос. Сабунчи, г. Баку