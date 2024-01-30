Сляцкая Ванда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сляцкая Ванда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1915

Дата смерти

03.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915

Отец: Сляцкий Иван Михаилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1941

Дочь: Лопатина - Тарасевич Галина Емельяновна

Отец ребёнка: Тарасевич Емельян Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кохановская-Тарасевич Нелли Емильяновна

Отец ребёнка: Тарасевич Емельян Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасевич Емельян Федорович

Смерть
03.12.1984
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