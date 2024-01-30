Сляцкая Ванда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1915
Дата смерти03.12.1984
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915
Отец: Сляцкий Иван Михаилович
Рождение ребёнка
03.08.1941
Дочь: Лопатина - Тарасевич Галина Емельяновна
Отец ребёнка: Тарасевич Емельян Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кохановская-Тарасевич Нелли Емильяновна
Отец ребёнка: Тарасевич Емельян Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1984