Юферева (Иванова) Анисья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева (Иванова) Анисья Георгиевна

Место рождения

Бабино, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

19.03.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабино, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.02.1859 ст.

Муж: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1860 ст.

Сын: Юферев Хрисанф Кириллович

Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович

Подле рч. Голекшур, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Юферев Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Юферева Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Юферев Евстафий Кириллович

Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович

Рождение ребёнка
01.11.1867 ст.

Дочь: Ворончихина (Юферева) Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович

Гулекшур, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Сын: Юферев Герасим Кириллович

Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович

Рождение ребёнка
29.02.1872 ст.

Сын: Юферев Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
записано в МК "31 февраля"
Рождение ребёнка
25.03.1874 ст.

Сын: Юферев Иосиф Кириллович

Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович

Гулекшур, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1882

Сын: Юферев Иосиф Кириллович

Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович

Смерть
19.03.1907 ст.
Подле рч. Голекшур, Глазовский уезд, Вятская губерния
от опуха
Похороны
21.03.1907 ст.
Тукбулатово, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

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