Юферева (Иванова) Анисья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти19.03.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1859 ст.
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1860 ст.
Сын: Юферев Хрисанф Кириллович
Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Юферев Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Юферева Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Юферев Евстафий Кириллович
Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
01.11.1867 ст.
Дочь: Ворончихина (Юферева) Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Юферев Герасим Кириллович
Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
29.02.1872 ст.
Сын: Юферев Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович
Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
записано в МК "31 февраля"
Рождение ребёнка
25.03.1874 ст.
Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Юферев (Поздеев) Кирилл Маркович
Смерть
19.03.1907 ст.
от опуха
Похороны
21.03.1907 ст.
Тукбулатово, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика