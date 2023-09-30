Кравченко Владислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Владислав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Олеся Владиславовна

Мать ребёнка: Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
30.01.2000

Дочь: (Кравченко) Алена Владиславовна

Мать ребёнка: Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
02.03.2003

Сын: Кравченко Данил Владиславович

Мать ребёнка: Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
25.05.2005

Сын: Кравченко Александр Владиславович

Мать ребёнка: Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
21.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
14.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна

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