(Тупикова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тупикова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1969

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1969

Отец: Тупиков Владимир

Мать: Тупикова Галина

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