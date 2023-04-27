Гарслян Гаги́к Абра́мович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарслян Гаги́к Абра́мович

Место рождения

Ходжабеги

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1831 и 1850 г.р.

Мать

Между 1830 и 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: Гарслян Абра́м Барсе́гович

Мать: Гарслян (Кароян) Зарда́р

Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Республика Грузия Армя... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Смерть
Неизвестно

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