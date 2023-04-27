Гарслян Гаги́к Абра́мович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Республика Грузия Армя... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Смерть
Неизвестно