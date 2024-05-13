Курцова (Вансвитанова) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Курцова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Курцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Курцова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Курцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Курцова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Курцов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно