Курцова (Вансвитанова) Пелагея Петровна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курцова (Вансвитанова) Пелагея Петровна

Место рождения

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курцов Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Курцова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Курцов Иван Яковлевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Курцова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Курцов Иван Яковлевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Курцова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Курцов Иван Яковлевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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