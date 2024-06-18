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Шевяков Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1923

Дата смерти

?.07.199

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
?.07.199
Рождение
04.03.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевякова Вера Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.08.1957

Дочь: Сибушева Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Шевякова Вера Александровна

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