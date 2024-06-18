Шевяков Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1923
Дата смерти?.07.199
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
?.07.199
Рождение
04.03.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевякова Вера Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.08.1957
Дочь: Сибушева Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Шевякова Вера Александровна