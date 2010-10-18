Дербенев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1928
Дата смерти18.10.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1955
Сын: Дербенев Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Полтавка, Полтавский муниципальный район, Омская область
Смерть
18.10.2010
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область