Дербенев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербенев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1928

Дата смерти

18.10.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1955

Сын: Дербенев Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Полтавка, Полтавский муниципальный район, Омская область
Смерть
18.10.2010
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

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