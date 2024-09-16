Самойлова (Крошкина) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Крошкина) Тамара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Николай

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