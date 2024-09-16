Самойлова (Крошкина) Тамара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самойлов Николай