Рыжова Лидия Иринарховна
Место рождения
Дата рождения05.08.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1962
Сын: Новоселов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Новосёлов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
05.08.1969
Дочь: Креслова (Новосёлова) Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Новосёлов Виктор Владимирович
Смерть
Неизвестно