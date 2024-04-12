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Рыжова Лидия Иринарховна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

05.08.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1936

Отец: Рыжов Иринарх Александрович

Мать: Туманова Мария Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
12.03.1962

Сын: Новоселов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Новосёлов Виктор Владимирович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.08.1969

Дочь: Креслова (Новосёлова) Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Новосёлов Виктор Владимирович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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