Бодяк Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодяк Григорий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжкова (Бодяк) Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Бодяк (Калиш) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодяк (Калиш) Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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