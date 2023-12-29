Бодяк Григорий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжкова (Бодяк) Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Бодяк (Калиш) Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно