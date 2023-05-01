Неверов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неверов Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1947
Сын: Неверов Александр Александрович
Мать ребёнка: Неверова Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Неверова Евфросинья
Смерть
Неизвестно