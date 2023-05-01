Неверов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неверов Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1947

Сын: Неверов Александр Александрович

Мать ребёнка: Неверова Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Неверова Евфросинья

Смерть
Неизвестно
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