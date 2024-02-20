Сотников Федот Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСотников Федот Пахомович

Сотников Федот Пахомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сотников Пахом

Мать: не указана

Смерть
До 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close