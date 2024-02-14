Рахимова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Рамазан Садыкович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Абдрашитова (АбдРахимова) Марзия Рамазановна

Отец ребёнка: Рахимов Рамазан Садыкович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рахимов Закария Рамазанович

Отец ребёнка: Рахимов Рамазан Садыкович

Смерть
Неизвестно

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