Рахимова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Абдрашитова (АбдРахимова) Марзия Рамазановна
Отец ребёнка: Рахимов Рамазан Садыкович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рахимов Закария Рамазанович
Отец ребёнка: Рахимов Рамазан Садыкович
Смерть
Неизвестно