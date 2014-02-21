Лихота Степан Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1940
Дата смерти21.02.2014
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1940
Отец: Лихота Никита Устинович
Мать: Бондарь Лукия Никитична
Рождение ребёнка
15.01.1967
Мать ребёнка: Лихота (Мальцева) Ливия Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1969
Сын: Лихота Александр Степанович
Мать ребёнка: Лихота (Мальцева) Ливия Ивановна
Смерть
21.02.2014