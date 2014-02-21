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Лихота Степан Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1940

Дата смерти

21.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1940

Отец: Лихота Никита Устинович

Мать: Бондарь Лукия Никитична

Рождение ребёнка
15.01.1967

Сын: Лихота Сергей Степанович

Мать ребёнка: Лихота (Мальцева) Ливия Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1969

Сын: Лихота Александр Степанович

Мать ребёнка: Лихота (Мальцева) Ливия Ивановна

Смерть
21.02.2014

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