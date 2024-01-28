Кислякова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кисляков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кисляков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Кислякова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кисляков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кисляков Митрофан Васильевич
Отец ребёнка: Кисляков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кисляков Севериан Васильевич
Отец ребёнка: Кисляков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кисляков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кисляков Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно