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Кислякова Мария Ивановна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Василий Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кисляков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кисляков Василий Ефимович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Кислякова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кисляков Василий Ефимович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кисляков Митрофан Васильевич

Отец ребёнка: Кисляков Василий Ефимович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кисляков Севериан Васильевич

Отец ребёнка: Кисляков Василий Ефимович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Кисляков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кисляков Василий Ефимович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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