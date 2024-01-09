Власова Татьяна Антониновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Татьяна Антониновна

Власова Татьяна Антониновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1961

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1961

Отец: Власов Антонин Трафимович

Мать: Рыжикова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилюк Андрей Витальевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.12.1988

Дочь: Кирилюк Елена Андреевна

Отец ребёнка: Кирилюк Андрей Витальевич

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