Власова Татьяна Антониновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1961
Рождение ребёнка
19.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирилюк Андрей Витальевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.12.1988
Дочь: Кирилюк Елена Андреевна
Отец ребёнка: Кирилюк Андрей Витальевич