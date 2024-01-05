Троицкая -- Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая -- Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Троицкая Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Троицкий Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Троицкая Мария Петровна

Отец ребёнка: Троицкий Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Троицкий Василий Петрович

Отец ребёнка: Троицкий Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Троицкая Параскева Петровна

Отец ребёнка: Троицкий Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Троицкая Анна Петровна

Отец ребёнка: Троицкий Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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