Троицкая -- Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Троицкая Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Троицкий Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Троицкая Мария Петровна
Отец ребёнка: Троицкий Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Троицкий Василий Петрович
Отец ребёнка: Троицкий Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Троицкая Параскева Петровна
Отец ребёнка: Троицкий Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Троицкая Анна Петровна
Отец ребёнка: Троицкий Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно