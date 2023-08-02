Замятин Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1908 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Замятин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Сын: Замятин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Алексеевна
Смерть
После 1908 ст.
Алнаши, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика