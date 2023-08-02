Замятин Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятин Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замятин Андрей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.

Сын: Замятин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Замятин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1908 ст.
Алнаши, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
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