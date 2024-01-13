Матюхина Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохина Вера Петровна
Отец ребёнка: Матюхин Петр
Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матюхин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матюхин Петр
Смерть
Неизвестно