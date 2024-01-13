Матюхина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохина Вера Петровна

Отец ребёнка: Матюхин Петр

Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Петрович Матюхин

Отец ребёнка: Матюхин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхин Петр

Смерть
Неизвестно
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