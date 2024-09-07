Dukk (Duks) Maddala — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dukk (Duks) Maddala

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dukk (Duks) Peteris Jahns

Рождение ребёнка
1804

Сын: Dukk (Duks) Andres Peteris

Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Duks) Lise Peteris

Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Duks) Anne Peteris

Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns

Рождение ребёнка
1811

Сын: Dukk (Duks) Gusts Peteris

Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns

Рождение ребёнка
1813

Сын: Dukk (Duks) Jacob Peteris

Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns

Рождение ребёнка
1815

Сын: Dukk (Duks) Dahws Peteris

Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns

Рождение ребёнка
1822

Сын: Duks Karl Peteris

Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns

Смерть
Неизвестно

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