Dukk (Duks) Maddala
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Dukk (Duks) Andres Peteris
Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Duks) Lise Peteris
Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Duks) Anne Peteris
Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns
Рождение ребёнка
1811
Сын: Dukk (Duks) Gusts Peteris
Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns
Рождение ребёнка
1813
Сын: Dukk (Duks) Jacob Peteris
Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns
Рождение ребёнка
1815
Сын: Dukk (Duks) Dahws Peteris
Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns
Рождение ребёнка
1822
Сын: Duks Karl Peteris
Отец ребёнка: Dukk (Duks) Peteris Jahns
Смерть
Неизвестно