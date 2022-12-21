De Nat Samuel
Место рожденияEngland
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (De Nat) Rose
Мать ребёнка: (Haaxma) Dina
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: De Nat Abraham
Мать ребёнка: (Haaxma) Dina
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: (De Nat) Cristena
Мать ребёнка: (Haaxma) Dina
Смерть
Неизвестно