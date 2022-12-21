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De Nat Samuel

Место рождения

England

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
Около 1895 г.р.
Около 1902 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (De Nat) Rose

Мать ребёнка: (Haaxma) Dina

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: De Nat Abraham

Мать ребёнка: (Haaxma) Dina

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: (De Nat) Cristena

Мать ребёнка: (Haaxma) Dina

Смерть
Неизвестно

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