Шумилова Владислава Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова Владислава Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2015

Отец: Шумилов Владимир

Мать: Скворцова Ольга Юрьевна

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