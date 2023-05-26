Яценко (Меньщикова) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко (Меньщикова) Тамара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньщиков Павел Михайлович

Мать: Меньщикова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яценко Алексей

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