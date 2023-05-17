Денисова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Денисова Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Денисов Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Денисов Василий Сидорович
Отец ребёнка: Денисов Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Денисова Ирина Сидоровна
Отец ребёнка: Денисов Сидор Тимофеевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно