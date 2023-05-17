Денисова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Денисова Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Денисов Сидор Тимофеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Денисов Василий Сидорович

Отец ребёнка: Денисов Сидор Тимофеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Денисова Ирина Сидоровна

Отец ребёнка: Денисов Сидор Тимофеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Сидор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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